Дроны с лазерной установкой простимулировали рост пшеницы на Ставрополье
Российские ученые разработали новый способ обработки посевов.
Ночные полеты геликоптеров над пшеничными полями Ставрополья и Ростовской области проводились в рамках программы, подготовленной на базе платформы Национальной технологической инициативы. Прикрепленные к летательным аппаратам лазерные мини-установки облучали озимые с высоты 10-20 метров со скоростью 1 гектар в четверть часа. Сейчас эксперты подвели итоги эксперимента.
Как выяснилось, красный спектр лазера увеличил урожайность до 35%. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу НТИ.
До конца января следующего года новинку, стоимостью в 125 тысяч рублей, опробуют на своей пшенице фермеры Курской области, а летом под лазерное облучение попадут кукурузные и гороховые поля, а также посевы льна и подсолнечника,- сообщил журналистам директор холдинга «АгроКонсалтинг» Дмитрий Бородовский.