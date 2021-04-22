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Наука и медицина
«Доверяю российскому государству»: в Сербии началась свободная вакцинация от коронавируса
22 апреля, 2021 19:25
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Carol Smiljan/Keystone Press Agency/globallookpress
Сегодня, 22 апреля в Сербии началась программа вакцинации жителей без предварительной записи. Гражданам предлагают две вакцины на выбор.
Сделать прививку жители могут в районе Нови-Београд в Белграде. На входе в прививочный пункт желающие должны предъявить документы и заполнить анкету. В ней необходимо указать желаемый препарат для вакцинации. Для укола можно выбрать созданный в России препарат «Спутник V» или вакцину от американской компании Pfizer.
По словам медиков, которые ставят прививки, пока российский и американский препараты выбирают примерно поровну. Один из привившихся «Спутником V» рассказал РИА «Новостям», что выбрал эту вакцину, потому что «доверяет российскому государству».
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