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«Доверяю российскому государству»: в Сербии началась свободная вакцинация от коронавируса

Антон Мельников
22 апреля, 2021 19:25
1 мин
Антон Мельников
22 апреля, 2021 19:25
1 мин
Carol Smiljan/Keystone Press Agency/globallookpress
Carol Smiljan/Keystone Press Agency/globallookpress

Сегодня, 22 апреля в Сербии началась программа вакцинации жителей без предварительной записи. Гражданам предлагают две вакцины на выбор.

Сделать прививку жители могут в районе Нови-Београд в Белграде. На входе в прививочный пункт желающие должны предъявить документы и заполнить анкету. В ней необходимо указать желаемый препарат для вакцинации. Для укола можно выбрать созданный в России препарат «Спутник V» или вакцину от американской компании Pfizer.

По словам медиков, которые ставят прививки, пока российский и американский препараты выбирают примерно поровну. Один из привившихся «Спутником V» рассказал РИА «Новостям», что выбрал эту вакцину, потому что «доверяет российскому государству».

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ТЕГИ
Сербия
Вакцина
Спутник V
Pfizer
Вакцинация
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