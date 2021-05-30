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Наука и медицина
Дороги нет. Гражданам Израиля запретили ездить в Россию из-за пандемии
30 мая, 2021 15:09
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Pixabay
Израиль с 31 мая вносит Россию и Аргентину в список стран, выезд в которые гражданам страны запрещен из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.
«Министерство здравоохранения сообщает, что с 31 мая 2021 года Аргентина и Россия включаются в список стран с максимальным риском [заражения коронавирусом]. Правила запрещают выезд граждан и жителей Израиля (за исключением особых случаев) в страны с максимальным риском», - говорится в заявлении.
Помимо России и Аргентины в так называемом «красном списке» находятся Украина, Бразилия, Эфиопия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция.
Распоряжение будет действовать до 13 июня этого года, в случае необходимости оно будет продлеваться, пишет ТАСС.
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