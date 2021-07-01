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Наука и медицина
Доктор Мясников призвал отказаться от «ковидных слов»
1 июля, 2021 12:05
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фото: pixabay
Иммунитет, антитела, мутирующие штаммы, цитокиновый шторм, антител-зависимое усиление – слова, на которые нужно ввести запрет для использования в обществе и в прессе, рассказал на своем Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников.
Как отмечает эксперт, люди и некоторые медики не знают точного значения терминов, связанных с коронавирусной инфекцией. Это вызывает путаницу в использовании слов и, как следствие, дезинформацию общества.
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