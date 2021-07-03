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Наука и медицина
Доктор Мясников позволил диабетикам вино и сладости
3 июля, 2021 21:28
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фото: pixabay
Сладкое в небольшом количестве и бокал красного вина допустимы при диабете, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала «Россия 1».
Медик отметил, что людям, страдающим диабетом второго типа, следует употреблять до 1800 ккал в день и ограничивать количество углеводов. При этом отказываться от сахара и использовать сахарозаменители не рекомендуется.
«Да, сахар не поступает, но вы рецепторы обманываете, а инсулин подлетает», – пояснил Мясников.
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