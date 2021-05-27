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Доктор Александр Мясников: признак рака можно заметить во время еды

Елизавета Ивлева
27 мая, 2021 12:08
2 мин
Елизавета Ивлева
27 мая, 2021 12:08
2 мин
фото: pixabay
фото: pixabay

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала «Россия 1» назвал признак рака пищевода, на который нужно обратить внимание во время трапезы, передают РИА Новости.

По словам специалиста, таким симптомом является дисфагия – ощущение, будто что-то мешает проглотить еду. Онкологическое заболевание развивается на фоне быстрого прогрессирования нарушений в глотании. В дальнейшем больной не может проглотить даже жидкость.

Мясников отметил, что курение, злоупотребление алкоголем, острыми и маринованными продуктами, наличие бактерии хеликобактер пилори, плохая гигиена полости рта относятся к факторам риска развития рака пищевода.

Однако если речь идет о проблеме проглатывания твердой пищи, это не связано с раком.

«Если не проходит твердая пища, это, как правило, связано с механическим затруднением прохождения по пищеводу. Это далеко не обязательно рак», — пояснил Мясников.

Кроме того, нарушение может относиться к психосоматическому расстройству.

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