Доктор Александр Мясников: признак рака можно заметить во время еды

Наука и медицина

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала «Россия 1» назвал признак рака пищевода, на который нужно обратить внимание во время трапезы, передают РИА Новости.

По словам специалиста, таким симптомом является дисфагия – ощущение, будто что-то мешает проглотить еду. Онкологическое заболевание развивается на фоне быстрого прогрессирования нарушений в глотании. В дальнейшем больной не может проглотить даже жидкость.

Мясников отметил, что курение, злоупотребление алкоголем, острыми и маринованными продуктами, наличие бактерии хеликобактер пилори, плохая гигиена полости рта относятся к факторам риска развития рака пищевода.

Однако если речь идет о проблеме проглатывания твердой пищи, это не связано с раком.

«Если не проходит твердая пища, это, как правило, связано с механическим затруднением прохождения по пищеводу. Это далеко не обязательно рак», — пояснил Мясников.

Кроме того, нарушение может относиться к психосоматическому расстройству.