Добрая традиция: в военных учебных заведениях проходят ноябрьские Дни именинников

День именинника — традиционное событие для военных образовательных учреждений. Как правило, небольшой праздник воспитанникам организовывают каждый месяц. В определенную дату ребята, у кого недавно был день рождения, принимают поздравления от педагогов и одноклассников. Праздничные мероприятия зачастую проводятся в столовой учреждения, где учащихся ожидают вкусные десерты.

В ноябре День именинника состоялся в военных учебных заведениях Петербурга, Мурманска и Краснодара. В честь торжества для воспитанников Санкт-Петербургского суворовского училища, Нахимовского военно-морского училища и Президентского кадетского училища устроили чаепития с фруктами и аппетитной «домашней» выпечкой. Ребята тепло поздравили друг друга стихами и песнями, а затем собрались за общим столом с угощениями, приготовленными местными поварами.

Праздничные вечера для юных кадетов послужили своеобразным отступлением от строгих правил в режиме. По общепринятым нормам учащиеся военно-учебных заведений проживают в кубриках и следуют определенному распорядку дня. Установленный режим способствует укреплению самодисциплины и помогает освоить требования к будущей профессии. Программа у воспитанников насыщенная: помимо учебных занятий уделяется время кружкам, спортивным и творческим секциям и, конечно же, самоподготовке. Чтобы у кадетов были силы на все активности, профессиональные диетологи разрабатывают для них сбалансированный рацион. За организацию питания в военных образовательных учреждениях ответственны профильные комбинаты, которые следят за качеством и разнообразием меню. Деятельность предприятий ориентирована на соблюдение требований Минздрава РФ, поэтому рацион кадетов состоит из полезных мясных и овощных блюд. Однако в такие праздники, как День именинника, в меню дополнительно появляются лакомства: сладкие и сытные пироги, булочки и блины.

Стоит добавить, что для кадетов, отметивших день рождения, нередко проводятся и выездные мероприятия: ребята вместе посещают экскурсии и мастер-классы, принимают участие в активных играх и конкурсах.