Дмитрий Рогозин пытается привлечь внимание Илона Маска своим «Ковчегом»

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о запланированном на 2024 год запуске спутника «Ковчег». Цель проекта - изучить влияние космической радиации на человека.

«В 2024 г. состоится запуск КА "Ковчег", который пробудет 4 недели на орбите до 20 тыс. км. Он предназначен для исследований по космической биологии, физиологии и биотехнологии», - делится амбициями Рогозин в соцсетях.

Глава госкорпорации убежден, что исследования станут полезны для проектов Илона Маска по запуску людей на Марс: «Пока ни один специалист не смог подтвердить, что человек способен выжить за пределами геомагнитного поля». Об этом сообщил «Интерфакс».