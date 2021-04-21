Дмитрий Рогозин объяснил намерение России самой строить новую орбитальную станцию

Наука и медицина

Россия намерена выйти из проекта МКС с 2025 года и передать ответственность за свой сегмент станции Соединенным Штатам. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Роскосмос» уже начал строительство первого модуля российской орбитальной станции. По словам Рогозина, если хочешь сделать хорошо, сделай это сам. При этом он не исключил сотрудничества с другими странами, пишет «РИА Новости».

Рогозин также рассказал, что около 80 процентов оборудования на российском сегменте МКС выработало ресурс. Поддержание его в рабочем состоянии нецелесообразно, потому что выделяется столько же средств, сколько и на создание новой рабочей станции.