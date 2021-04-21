Наука и медицина
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Наука и медицина
Русская планета
Наука и медицина

Дмитрий Рогозин объяснил намерение России самой строить новую орбитальную станцию

Дмитрий Байков
21 апреля, 2021 10:23
1 мин
Дмитрий Байков
21 апреля, 2021 10:23
1 мин
Roscosmos/via Globallookpress.com
Roscosmos/via Globallookpress.com

Россия намерена выйти из проекта МКС с 2025 года и передать ответственность за свой сегмент станции Соединенным Штатам. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Роскосмос» уже начал строительство первого модуля российской орбитальной станции. По словам Рогозина, если хочешь сделать хорошо, сделай это сам. При этом он не исключил сотрудничества с другими странами, пишет «РИА Новости».

Рогозин также рассказал, что около 80 процентов оборудования на российском сегменте МКС выработало ресурс. Поддержание его в рабочем состоянии нецелесообразно, потому что выделяется столько же средств, сколько и на создание новой рабочей станции.

Поделиться
ТЕГИ
Космос
Дмитрий Рогозин
Россия
МКС
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!