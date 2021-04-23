Дмитрий Рогозин и госкомпания показали модуль новой российской космостанции

Наука и медицина

Российская госкорпорация «Роскосмос» продемонстрировала первый модуль новой готовящейся российской орбитальной станции РОСС.

Как заявил директор компании по перспективным программам Александр Болшенко, станция не будет постоянно обитаема. Экспедиции космонавтов будут отправляться к ней дважды в год.

Представленный модуль НЭМ-1 ляжет в основу проекта. На его создание ушло около десяти лет. Изначально предполагалось его использование на МКС, передает РБК.

Сама станция будет принимать 1-2 пилотируемых миссий в год, а также около трех космических грузовиков.