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Наука и медицина
Дмитрий Песков: Решения об отдыхе до 20 июня по всей стране пока нет
12 июня, 2021 16:52
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Kremlin Pooll/Global Look Press
Сегодня, 12 июня, стало известно, что власти Москвы продлили жителям столицы отпуск до 20 июня, закрыли фудкорты и ограничили работу ресторанов и клубов.
При этом РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решений о возможности распространения выходных дней с 15 по 19 июня на всю страну нет.
«Главы регионов реализуют свои особые полномочия», — прокомментировал новый указ о нерабочих днях в столице Песков, пишет ТАСС.
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