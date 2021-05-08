Директор Pfizer рассказал об отказе бедных стран от их вакцины

Наука и медицина

Исполнительный директор компании Pfizer, создавшей совместно с BioNTech одну из наиболее известных вакцин против коронавируса, рассказал об особенностях распределения препарата по миру.

По заявлению Альберта Бурлы, большинство стран со средним и низким уровнем дохода предпочло менее дорогие предложения на рынке их вакцине. Подобные данные стали известны из письма топ-менеджера сотрудникам компании.

«Фактически государства с высоким уровнем дохода зарезервировали большую часть доз», - приводит его слова агентство Bloomberg.

Письмо увидело свет вскоре после того, как стало известно о решении правительства США поддержать отмену действия патентов на вакцины от COVID-19. Бурла убежден, что подобный шаг лишит компании стимула идти на большой риск и производить препараты в больших масштабах.