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Диетологи советуют перейти на холодные супы в жару

Елизавета Ивлева
18 мая, 2021 13:10
2 мин
Елизавета Ивлева
18 мая, 2021 13:10
2 мин
фото: pixabay
фото: pixabay

В жаркие дни организм теряет много жидкости при потоотделении, кровообращение замедляется, поступление кислорода ко всем тканям организма уменьшается, усвоение пищи затрудняется при сухости во рту, поэтому следует облегчить рацион питания. О том, как питаться в летнее время, рассказали РИА Новости диетологи.

По мнению специалистов, лучшее освежающее блюдо – холодный суп. Например, томатный суп гаспачо, содержащий много минералов, восполнит недостаток микроэлементов и улучшит работу кишечника, считает диетолог Сергей Обложко.

«Слюноотделение ограничено, и моторика кишечника замедляется во время жары, поэтому овощные супы в виде окрошки, ботвиньи, стимулируя моторику кишечника и давая возможность получить клетчатку, позволяют обеспечить профилактику ненужных проблем с желудочно-кишечным трактом в жаркие денечки. А клетчатка, задерживаясь в кишечнике на более пролонгированный срок, обеспечивает чувство сытости», – отметила диетолог Маргарита Королева.

Не сильно калорийный кефир или кислый квас при приготовлении окрошки охладят организм, обогащая его белком животного происхождения. В естественной детоксикации организма также поможет свекольник, богатый растворимой клетчаткой – пектином, добавили диетологи.

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