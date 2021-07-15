Диетолог рассказала о методе выявления пальмового масла в продуктах
Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева предупредила россиян о том, что в составе большинства продуктов находится отбеленное пальмовое масло, частое употребление которого может увеличить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, пишет агентство «Прайм».
По мнению специалиста, нужно проверять упаковки продуктов на наличие в составе пальмового олеина или стеарина, стеариновой или пальмитиновой кислот, кондитерского жира, растительного заменителя жира, эквивалентов масла какао, заменителя молочного жира или масла какао, фритюрного жира, сливочно-растительного спреда, сливочно-растительной топленой смеси и маргарина. Это будет указывать на пальмовое масло, скрытое производителями под другими названиями, отметила Михалева.