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Наука и медицина
Диетолог раскрыла вред плавленого сыра
16 мая, 2022 13:52
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фото: pixabay
Несмотря на богатство фосфором, кальцием и другими витаминами, плавленый сыр может быть вреден для здоровья. Речь идет о разрушении костей, пояснила врач-диетолог Светлана Лазарева.
Как отметила специалист, в плавленом сыре содержатся фосфаты. Они необходимы для создания пастообразной структуры. Переизбыток фосфатов в организме ведет к плохой усвояемости кальция, что провоцирует разрушение костей. Это может вызвать рахит.
Кроме того, в плавленном сыре находится большое количество натрия, поэтому могут возникнуть болезни, характеризующиеся повышенным уровнем соли, передает solenka.info.
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