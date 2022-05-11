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Наука и медицина
Диетолог предупредил о последствиях раздражённого кишечника
11 мая, 2022 18:38
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фото: pixabay
Раздражённый кишечник не всегда может быть лёгким недугом, поэтому важно обращать внимание на симптомы, предупредил диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
По его мнению, кишечная боль, диарея, тошнота могут говорить о наличии опухоли. Необходимо обращаться к гастроэнтерологу для диагностики.
Кроме того, раздраженный кишечник может быть вызван нехваткой пищевых волокон, кисломолочных компонентов или избытком сладкой еды, передает URA.RU.
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