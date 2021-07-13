Диетолог оценила пользу кабачков в лечении ряда заболеваний
Улучшение работы кишечника, снижение риска развития атеросклероза, предотвращение возникновения камней в желчном пузыре, защита зрения – во всем этом помогает кабачок, считает диетолог Светлана Фус, передают РИА Новости.
Как пояснила специалист, кабачок в своем составе содержит каротиноиды, лютеин и зеаксантин (в 100 граммах — 35,4% от дневной нормы), накапливающиеся в тканях глаза и обеспечивающие защиту. Кроме того, кабачок богат аскорбиновой (17%) и фолиевой кислотами (4-5%), калием (11%), пищевыми волокнами и водой, помогающие в работе кишечника.
Также клетчатка помогает в выведении холестерина и желчных кислот из организма, что благоприятно сказывается на уменьшении развития атеросклероза и камней в желчном пузыре.
Светлана Фус добавила, что желательно употреблять 25-30 граммов кабачков ежедневно.