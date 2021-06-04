Диетолог назвала приводящую к бесплодию диету
Диета из обезжиренных продуктов может подвергнуть человека к развитию бесплодия, хронического бронхита и астмы, рассказала врач-диетолог Светлана Фус, пишут РИА Новости.
Дело в том, что дефицит жиров в организме ведет к плохому самочувствию и влияет на внешний вид. Среди последствий – сухая и морщинистая кожа, пониженный иммунитет, раннее старение организма, нарушения сердечной системы, снижение мозговой активности, ухудшение зрения, заявила врач.
Специалист отметила, что жиры способствуют усвоению витаминов A, E, K и D и выработке половых гормонов – эстрогена и тестостерона.
«Есть десятки случаев, когда женщины не могли забеременеть из-за того, что исключали жиры. Ведь без нормального количества гормонов детородная функция невозможна», – сказала Светлана Фус.
Кроме того, недостаток жиров провоцирует заболевания легочной системы. Это связано с тем, что жиры входят в структуру вещества, которым покрыты альвеолы легких человека, и при дефиците жиров они могут слипнуться во время дыхания.