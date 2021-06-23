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Наука и медицина
Диетолог назвала норму потребления воды для спасения в тридцатиградусную жару
23 июня, 2021 11:20
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фото: pixabay
Ведущая фитнес-рубрики на телеканале «Пятница», диетолог Арина Скоромная назвала необходимое количество воды для человека в +30 градусов.
Специалист напомнила, что ежедневная норма потребления воды рассчитывается исходя из веса тела – 30-35 миллилитров воды на килограмм веса человека. Однако при высокой температуре воздуха нужно увеличивать объем потребляемой воды.
Важно пить воду небольшими порциями, так как большое количество воды увеличивает нагрузку на почки. Диетолог советует пить несколько глотков воды при ощущении жажды.
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