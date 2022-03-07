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Наука и медицина
Диетолог назвал продукты для тепла организма
7 марта, 2022 11:44
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фото: pixabay
Врач-нутрициолог Евгений Арзамасцев перечислил продукты-помощники для тепла, защиты от вирусов и предотвращения депрессии.
Прежде всего, улучшить терморегуляцию и восполнить энергию можно мясом. Оно является источником белка, жиров и железа. Лучше всего добавлять в рацион питания говядину, отметил диетолог.
Источником витаминов группы B, влияющих на нервную систему и гормоны, является хурма. Также можно употреблять миндаль из-за большого количества магния, помогающего в поддержке эмоционального состояния.
Поддерживать иммунитет помогут продукты с фолиевой кислотой – нут и тыквенные семечки, пишут РИА Новости.
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