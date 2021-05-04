Диетолог Макуха: майские праздники чреваты набором веса для россиян

Наука и медицина

Диетолог сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха предупредила о наборе лишнего веса из-за перееданий в десятидневные майские каникулы и дала советы россиянам, сообщает РИА Новости.

По словам диетолога, не стоит злоупотреблять нездоровой едой – она не должна превышать 20% от рациона, а также нельзя увлекаться алкоголем, который не только вреден, но и калориен.

Соблюдение питьевого режима (около 2-х литров воды в день) поможет избежать переедания и контролировать аппетит в течение дня. Кроме того, в прием пищи следует добавлять порцию овощей, обогащенных клетчаткой и придающих сытость, напоминает специалист.

«Конечно, никто не застрахован от случайных перееданий. После таких «срывов» можно сделать 1-2 разгрузочных дня, например, овощной, кефирный, яблочный, а затем снова вернуться к режиму здорового питания», – говорит Макуха.

Однако делать частые и долгие разгрузочные дни не рекомендуется.

«Проведение разгрузочных дней более 2 раз в неделю может привести к значительному снижению метаболизма и даже к обратному эффекту – набору веса», – заключила Макуха.