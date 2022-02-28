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Наука и медицина
Диетолог дала советы по употреблению блинов в Масленицу
28 февраля, 2022 13:01
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фото: pixabay
Масленица в 2022 году отмечается с 28 февраля по 6 марта. Этот праздник традиционно встречают блинами, поэтому врач-диетолог Маргарита Королёва дала советы по правильному употреблению блинов без риска набора веса.
Прежде всего, следует проявлять сдержанность. Рекомендованное количество блинов в день для следящих за фигурой людей – две штуки. Дело в том, что блины содержат простые углеводы, а сахар в варенье может отразиться на лишних сантиметрах в талии.
Лучшее время приёма блинов – первая половина дня. По словам специалиста, обмен веществ будет быстрым и желудочно-кишечный тракт сможет легко перерабатывать и усваивать еду, передаёт журнал «Профиль».
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