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Наука и медицина
Диетолог дал советы по сбросу «нервных килограммов»
16 мая, 2022 12:25
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фото: pixabay
Находясь в условиях повышенного стресса, люди нередко начинают больше есть сладкой и жирной пищи, что увеличивает талию в сантиметрах. О том, как сбросить килограммы, возникшие на фоне стресса , рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
Прежде всего необходимо выйти из тревожного состояния. В этом поможет горячая ванна, занятие хобби, прогулка или употребление успокоительного травяного чая. Также следует выбирать сытные продукты и сокращать количество сахара.
Кроме того, нельзя сразу ставить сверхзадачи или совсем отказываться от еды. Возникшие на фоне этого срывы добавят лишние килограммы, передает радио Sputnik.
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