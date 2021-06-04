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Наука и медицина
Диабет второго типа можно определить по лицу
4 июня, 2021 20:41
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фото: pixabay
Два признака, указывающие на наличие диабета второго типа, проявляются на лице, пишет издание «Профиль». Речь идет о быстрой потере веса в лице и наличии стафилококковой инфекции.
Отмечается, что лицо может непреднамеренно «похудеть» из-за стресса, заболеваний сердца, почек, лёгких или печени, диабета, онкологии, язвы и других заболеваний.
Стафилококковая инфекция чаще всего вызывает ячмень – образование красной шишки на глазу, которая появляется вместе с отеком, покраснением, болью и слезоточивостью.
В случае обнаружения данных симптомов специалисты рекомендуют пройти обследование для определения уровня сахара в крови.
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