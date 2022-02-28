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Наука и медицина
Детские врачи оценили важность диспансеризации ребенка
28 февраля, 2022 15:31
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фото: pixabay
Медики напомнили родителям, что плановый осмотр важен для проверки развития ребенка и предотвращения возможных патологий в здоровье. Профосмотры должны быть регулярными и своевременными.
Плановая диспансеризация заключается в полной проверке всего организма, что помогает выявлению врожденных заболеваний по хирургическому профилю, которые могут развиться у детей в любом возрасте – от грудного до пубертатного. К ним относятся паховые и пупочные грыжи, кисты.
Кроме того, врачи проверяют нервно-психическое формирование ребенка, физическую составляющую, функционирование почек и органов мочевыводящих путей, наличие желтухи, передает Вслух.ru.
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