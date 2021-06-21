Дерматолог объяснил о правилах ношения масок и перчаток в жару без вреда для кожи
Завкафедрой кожных и венерических болезней Приволжского медицинского университета, доктор медицинских наук Ирена Шливко рассказала, как избежать появления дерматита от использования масок и перчаток в летнее время. Об этом сообщает «Российская газета».
Особое внимание следует обращать на состав материала, из которого сделана маска. Средство защиты также должно быть комфортно по размеру.
При появлении раздражения кожи можно воспользоваться кремом, предназначенным под подгузники, который содержит декспантенол и ланолин. Другой способ – нанесение тонким слоем под маску лекарственного крема, начинающегося на «цико-».
Что касается перчаток, рекомендуется использовать крем для рук: более тяжелый и жирный – ночью, более легкий, нелипкий и комфортный – в течение дня.