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Наука и медицина
Дефицит витамина B12 меняет походку вплоть до онемения
16 июня, 2021 13:18
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фото: pixabay
Недостаток витамина B12 провоцирует изменения в движении человека. Дело в том, что витамин B12 самостоятельно не вырабатывается организмом, в результате чего его необходимо получать из продуктов животного происхождения (например, мясо и молоко), пишет издание «Профиль».
Потеря памяти, повреждение нервной системы, а также потеря координации – симптомы нехватки витамина B12. Повреждение периферических нервов может провоцировать онемение ног, вплоть до потери возможности передвигаться. У человека появляются такие признаки, как мышечная слабость и снижение рефлексов.
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