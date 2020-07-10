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Дефектное изделие от завода «Роскосмоса» привело к утечке токсичного топлива

Лилия Караева
10 июля, 2020 15:16
1 мин
Запуск ракеты
Минобороны РФ

Специалисты «Роскосмоса» нашли причину утечки токсичного топлива в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру во Французской Гвиане. Утечка была обнаружена еще в мае.

Она произошла из-за неисправности клапана. Дефектное изделие было произведено в Научно-производственном объединении имени Лавочкина (входит в «Роскосмос»).

Неисправный клапан демонтируют и отправят на исследование в Россию, сказал РИА Новости представитель предприятия.

В мае французские специалисты указывали на срабатывание сигнализации системы обнаружения токсичного азотного тетраоксида из «Фрегата». Для поиска и устранения причин на космодром прибыли российские специалисты.

«Фрегат» предназначался для запуска спутника ОАЭ Falcon Eye-2. Старт был намечен на начало марта, но его отменили.

Ранее сообщалось о повышении концентрации смертельно опасного бензола на МКС.

темы
Роскосмос
дефект
изделие
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