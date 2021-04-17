COVID-2019: власти Узбекистана ужесточают карантин в стране

Наука и медицина

В Узбекистане приняли решение с воскресенья, 18 апреля, усилить карантинные ограничения. Они связаны с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения республики Фуркат Санаев.

«С 18 апреля этого года правила карантина будут ещё более усилены. Об этом было объявлено на расширенном заседании под председательством премьер-министра (Узбекистана Абдуллы Арипова» — написал он в своём Telegram-канале.

Сообщается, что с этого дня будут закрывать на двухнедельный карантин школы и детсады, в которых будут выявлены случаи заболевания COVID-19, а обучение продолжится онлайн.

Кроме того, будет усилен контроль в торговых центрах, магазинах и на рынках за ношением масок, соблюдением социальной дистанции и наличием антисептиков. Ограничения вводятся и на предприятиях общественного питания – там разрешается заполнять не более 50% мест при общем числе посетителей не более 100. В общественном транспорте будет разрешено занимать не более 50% посадочных мест, предает RT.