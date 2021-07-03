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Наука и медицина
COVID-2019: Санкт-Петербург приближается к границе в 1 миллион вакцинированных горожан
3 июля, 2021 19:56
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
В Санкт-Петербурге хотя бы одну вакцину от коронавируса уже сделали 945 тысяч человек, сообщает пресс-служба Смольного.
Сейчас в Северной столице работают 134 стационарных и 27 мобильных пунктов вакцинации. В запасе имеется более 170 тысяч комплектов препарата.
В Москве сегодня, 3 июля, прививки поставили более 2,7 млн человек. Власти города рассчитывают, что на следующей неделе, что число привитых достигнет 3 млн. горожан, пишет «Московский комсомолец».
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А вы поставили прививку против коронавируса? Если нет, то почему этого не сделали до сих пор?
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