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Наука и медицина
CoViD-19. Жертвами коронавирусной инфекции стали ещё 697
3 июля, 2021 11:51
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В России снова выявили максимум новых заражений коронавирусом. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в стране зафиксировано 24 439 новых случаев CoViD-19.
Всего специалисты зарегистрировали заболевших в 85 регионах, из них у 12,8% не было клинических проявлений болезни.
По данным медиков, полностью выздоровели 17 899 человек, жертвами инфекции стали 697 человек.
За время пандемии в стране 5 585 799 случаев COVID-19 скончались 137 262 человека, а выздоровели 5 053 417 пациентов, пишут РИА «Новости».
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