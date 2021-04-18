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COVID-19: в Узбекистане из-за коронавируса усилили карантинные меры
18 апреля, 2021 16:42
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COVID-19: в Узбекистане из-за коронавируса усилили карантинные меры
Власти Узбекистана с сегодняшнего дня, 18 апреля, усилили карантинные ограничения, связанные с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения республики Фуркат Санаев.
«С 18 апреля этого года правила карантина будут ещё более усилены. Об этом было объявлено на расширенном заседании под председательством премьер-министра» - написал он в своём Telegram-канале.
В случае, если в школах и детсадах, которых будут выявлены случаи заболевания COVID-19, они будут закрыты на двухнедельный карантин, обучение продолжится онлайн.
Кроме того, по его словам, в торговых центрах, магазинах и на рынках будет усилен контроль за ношением масок и соблюдением социальной дистанции, пишет новостной портал KUN.UZ.
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