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Наука и медицина
COVID-19 «поумнел» и стал заражать людей новым способом
29 июня, 2021 04:52
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pixabay.com
Ученые из США выявили у COVID-19 способность по-новому заражать людей.
Обычный механизм вторжения вируса в организм таков: с помощью спайкового белка коронавирус цепляется за ангиотензинпревращающий фермент 2 на поверхности клетки, после чего в нее проникает. По словам специалистов, благодаря мутации COVID-19 может не использовать рецепторы ACE2.
Таким образом, вирус способен меняться неожиданно и находить новые пути заражения организма. Это явление ученые назвали пугающим, сообщает РИА «Новости».
Как сообщалось, ни одна страна мира не сможет полностью защититься от коронавирусной инфекции, учитывая тот факт, что вакцина против заболевания добралась ещё не до каждого государства.
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