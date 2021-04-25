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Наука и медицина
COVID-19 непредсказуем: медики назвали весьма неожиданное последствие коронавируса
25 апреля, 2021 08:10
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Pixabay
Французские медики заявили, что коронавирус способен вызвать воспаление щитовидной железы. К такому выводу пришли специалисты Отделения эндокринологии и метаболических заболеваний госпиталя CHU-Larrey.
Оказалось, что среди внелегочных проявлений вируса оказались эндокринные формы. Речь идет про поджелудочную железу, щитовидку и гипофиз.
Специалисты сообщили о достаточно большой частоте подострого или хронического тиреоидита (воспалительное поражение щитовидной железы различного характера), болезни Хашимото (хроническое воспалительное заболевание щитовидной железы аутоиммунного генеза) и других эндокринных патологий у пациентов с COVID-19, пишет «Московский комсомолец».
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