COVID-19 и онкология: врач оценил влияние

Наука и медицина

Коронавирусная инфекция не оказывает воздействие на развитие онкологического заболевания, рассказал в беседе с РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.

Специалист отметил, что COVID-19 может только отсрочить лечение, так как любое вирусное заболевание ослабляет организм. Однако возможен летальный исход из-за самого коронавируса.