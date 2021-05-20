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Наука и медицина
COVID-19 и онкология: врач оценил влияние
20 мая, 2021 11:53
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фото: АГН Москва/Global Look Press
Коронавирусная инфекция не оказывает воздействие на развитие онкологического заболевания, рассказал в беседе с РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.
Специалист отметил, что COVID-19 может только отсрочить лечение, так как любое вирусное заболевание ослабляет организм. Однако возможен летальный исход из-за самого коронавируса.
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