Новости – Наука и медицина
Наука и медицина
COVID-19 после прививки: в Роспотребнадзоре допустили возможность заболевания
14 июня, 2021 10:01
1 мин
1 мин
фото: pixabay
Роспотребнадзор допустил возможность заразиться коронавирусом после вакцинации. Но причиной этому будет не вакцина, передают в ведомстве.
«Описаны такие случаи (заражения коронавирусом после прививки — РБК). При появлении симптомов, в том числе ОРВИ, у привитого человека нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест», – пояснили в ведомстве.
Отмечается, что вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста. Дело в том, что тестирование выявляет наличие активного заболевания у человека, а не его иммунитет.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку