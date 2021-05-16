COVID не сдается. В Казахстане число случаев коронавируса достигло 358 104

Наука и медицина

В Казахстане за прошедшие сутки количество случаев заболевания коронавирусом возросло на 2459 и достигло 358 104, сообщает Минздрав страны.

Лидерами по заболеваемости по-прежнему остаются Алма-Ата и столица Нур-Султан. Достаточно много случаев регистрируют в последнее время в Карагандинской области.

Общее количество умерших от коронавируса составляет 4054 человек.

Ранее сообщалось, что в Казахстане нет летальных исходов среди привившихся от COVID-19, пишет RT.