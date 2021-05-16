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Наука и медицина
COVID не сдается. В Казахстане число случаев коронавируса достигло 358 104
16 мая, 2021 08:14
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Olga Kudriavtseva/Global Look Press
В Казахстане за прошедшие сутки количество случаев заболевания коронавирусом возросло на 2459 и достигло 358 104, сообщает Минздрав страны.
Лидерами по заболеваемости по-прежнему остаются Алма-Ата и столица Нур-Султан. Достаточно много случаев регистрируют в последнее время в Карагандинской области.
Общее количество умерших от коронавируса составляет 4054 человек.
Ранее сообщалось, что в Казахстане нет летальных исходов среди привившихся от COVID-19, пишет RT.
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