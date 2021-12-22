Что важнее для защиты организма: Т-клеточный иммунитет или антитела?
Новые препараты для увеличения количества Т-клеток позволят гораздо эффективнее лечить COVID-19. Такое мнение высказала группа китайских учёных. Об этом говорится в статье, опубликованной в британском научном журнале «Royal Society Open Science».
По мнению специалистов, с количеством Т-клеток непосредственно связанны скорость восстановления тканей в организме человека и подавление активности цитокинов. У погибших после заражения SARS-CoV-2 эти защитные функции организма были очень низкими.
В отличие от антител, которые при лёгком течении заболевания COVID-19 уничтожают всего лишь 3,3% вирусных частиц, Т-клетки подавляют до 96,5% вирусов. У тяжелобольных клеточный иммунитет подавляет до 80,6% вирусов. В то же время у погибших этот процент составил около 71,1%.
Китайские учёные отмечают, что низкое количество Т-клеток может стать причиной тяжёлого течения заболевания и даже смерти. После проведенного исследования специалисты пришли к выводу, что «в сравнении с антителами Т-клетки играют более важную роль в подавлении вируса [SARS-CoV-2], особенно у пациентов с легкой формой заболевания», передаёт «ТАСС».