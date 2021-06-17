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Наука и медицина
Что опаснее: индийский или британский штамм COVID-19?
17 июня, 2021 18:23
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фото: pixabay
Команда ученых в ходе анализа пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию в Шотландии, заключила, что индийский штамм опаснее, чем британский. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на материал, опубликованный в медицинском журнале The Lancet.
Исследование проводилось по данным о заболевших с апреля по июнь этого года среди 99 процентов населения Шотландии.
Отмечается, что у людей, заболевших индийской разновидностью ковида, риск госпитализации был в 2 раза выше. Вакцинация снизила инфицирование, однако оказалась эффективнее от британского варианта, чем от индийского.
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