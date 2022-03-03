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Наука и медицина
Чистку мартовского снега отнесли к запрещённому занятию после COVID
3 марта, 2022 11:55
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фото: pixabay
Переболевший коронавирусом человек может получить осложнения на сердце, поэтому заниматься тяжёлыми физическими нагрузками после болезни запрещено врачами, объяснил кардиолог Юрий Серебрянский.
По его мнению, чистка мартовского снега – не лучшее занятие после болезни из-за сильной нагрузки. При обнаружении таких симптомов, как отдышка, перебои в сердечном ритме, давящие и сжимающие боли в области сердца, требуется незамедлительное обращение к специалистам, передаёт радио Sputnik.
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