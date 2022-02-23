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Наука и медицина
«Будет хуже»: названа ошибка после контакта с ковид-больным
23 февраля, 2022 11:43
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фото: pixabay
Симптомы коронавирусной инфекции теперь подобны признакам ОРВИ. Врач-эндокринолог Зухра Павлова порекомендовала после контакта с любым человеком с признаками простуды соблюдать определённые правила.
По ее мнению, ошибка, которую могут допустить люди после контакты с больным, это занятие физическими нагрузками. Дело в том, что спорт кратковременно ослабляет иммунитет, поэтому вирус, находящийся в организме, может навредить.
Врач добавила, что можно оставить умеренную нагрузку. Например, ходить пешком на свежем воздухе, передаёт радио Sputnik.
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