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Наука и медицина
Британский врач выделил три продукта для понижения давления
4 марта, 2022 17:19
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фото: pixabay
Британский специалист Крис Стил посоветовал людям с повышенным давлением три продукта для улучшения здоровья.
Прежде всего, полезен йогурт без добавок и большого количества сахара. Врач также выделил травяной чай из гибискуса и грецкие орехи, которые помогут в борьбе с повышенным кровяным давлением за счёт полезных компонентов, пишут РИА Новости со ссылкой на телеканал ITV.
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