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Наука и медицина
Бразильские ученые выявили коронавирусный «резервуар» у человека
8 июля, 2021 11:25
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фото: pixabay
Команда бразильских ученых из патологов, стоматологов и отоларингологов Медицинской школы Университета Сан-Паулу обнаружили «резервуар» размножения коронавируса, передают РИА Новости со ссылкой на издание The Journal of Pathology.
В ходе эксперимента исследователи проанализировали околоушные, поднижнечелюстные и малые слюнные железы, взятые у умерших от коронавируса пациентов. Выяснилось, что ткани, которые служат для производства и выделения слюны, являются местом размножения вируса.
Как пояснили специалисты, раньше считалось, что в слюнных железах находятся и размножаются только вирусы, вызывающие заболевания подобные герпесу.
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