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Наука и медицина
Борьба за «КовиВак»: эксперт объяснил высокий спрос
12 июля, 2021 13:41
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фото: pixabay
Повышенный интерес к вакцине «КовиВак» от коронавируса вызван ее однокомпонентным способом введения, а также небольшим производством, объяснил главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» Максим Терский. Об этом сообщает радио Sputnik.
Терский отметил, что по данным пресс-службы мэра и правительства Москвы вакцина «КовиВак», поступившая в минувшие выходные, закончилась за один день.
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