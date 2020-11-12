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Борьба вокруг больших денег: у компании Сбера якобы нашлось оборудование для «Спутника-V»

Лилия Караева
12 ноября, 2020 12:21
1 мин
Коронавирус
Pixabay.com

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил сделать созданную «Сбербанком» компанию «Иммунотехнологии» единственным исполнителем работ по хранению и поставке вакцины «Спутник-V». Компания была создана в мае 2020 года и уже смогла сделать то, что госструктуры не разработали за все последние десятилетия.

Соответствующее письмо Мурашко направил главе правительства Михаилу Мишустину 9 ноября. Глава Минздрава настаивает на наделении «Иммунотехнологий» правом доставить вакцину в регионы, так как у компании есть в достаточном количестве специальное морозильное обрудование для распространения препарата.

Отмечается, что разработанная центром им. Гамалеи прививка от коронавируса требует температуры хранения и транспортировки не ниже минус 18 градусов. У компании есть оборудование, позволяющее хранить вакцину при температуре ниже минус 25 градусов. У учреждений Минздрава такой инфраструктуры нет.

В письме министр просит согласовать проект распоряжения в короткие сроки, пишет Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ. Мишустин поручил Минпромторгу, Минфину, Роспотребнадзору и ФАС в суточный срок предоставить позицию по этому вопросу.

Ранее о проблемах с распространением другой вакцины писал Bloomberg. Препарат Pfizer и BioNTec требует температуры хранения не выше минус 70.

темы
Сбербанк
Минздрав
коронавирус
вакцина
оборудование
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