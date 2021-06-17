Борьба с отеками по утрам: косметолог рассказала об устранении
Отекшее лицо с утра может указывать на нарушение здорового образа жизни и сигнализировать о проблемах со здоровьем. Чаще всего опухает область глаз и век, что связано с жировой клетчаткой кожи, которая накапливает жидкость. О способах устранения отеков рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, косметолог, научный руководитель ЦЭМ «Чистые пруды» Алиса Шарова.
Как отметила врач, нужно проверить почки и сердечно-сосудистую систему.
«Почкам сложнее работать ночью, в горизонтальном положении, плюс гормональный фон в ночное время может меняться. Сердечные отеки в меньшей степени бывают утренние: сердцу, наоборот, тяжелее работать днем, когда нагрузка больше», – объяснила специалист.
В летнее время года отеки возникают из-за высокой температуры, так как организм запасает воду, предупредила медик.
Чтобы уменьшить появление отечности Шарова советует не употреблять алкоголь, соленую, острую и пряную пищу на ночь. Кроме того, хороший способ – умываться холодной водой или использовать охлаждающие противоотечные косметические средства. Однако протирать лицо льдом не рекомендуется из-за риска травмирования кожи.
«Можно делать ручной массаж лица, чтобы быстрее убрать жидкость. Если речь о профессиональном уходе, косметологи могут назначить курс аппаратных процедур, которые при прохождении курса на какое-то время дадут улучшение состояния», – сказала косметолог.