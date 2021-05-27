Болезнь видна по глазам: офтальмолог рассказал об опасном пожелтении глаз

Наука и медицина

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал о случаях изменения здорового цвета белка и о негативных последствиях.

По словам врача, основная причина – патология печени. Дело в том, что нарушается процесс работы билирубина, который в норме должен расщеплять жиры и выводиться через кишечник. Из-за болезней печени в организме происходит накопление желчного пигмента, в результате чего в желтый цвет окрашиваются кожные покровы и белки глаз.

Второй причиной является распад эритроцитов (гемолитическая желтуха). Это возникает при анемии, малярии, инфаркте легкого, внутренних кровотечениях и заражении паразитами.

В список причин также вошли закупорка протоков желчного пузыря, патологии поджелудочной железы, опухоли или такое заболевание глаз, как пингвекула.

Дементьев порекомендовал пить больше воды, есть фрукты, не злоупотреблять продуктами, ведущими к нарушениям работы печени и поджелудочной – сахаром, солью, хлебобулочными изделиями и жареным. Кроме того, следует сократить пребывание за компьютером и чаще моргать перед монитором.