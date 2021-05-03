Более 130 млн тестов сделано в России

Наука и медицина

За время пандемии в России было проведено более 130 млн тестов на обнаружение коронавирусной инфекции, уточняется на сайте Роспотребнадзора.

«За последние сутки проведено 236 тыс. тестов на коронавирус», – отмечает пресс-служба.

По данным на 3 мая 2021 года, под меднаблюдением находятся 508 419 человек.

Ранее сообщалось, что власти Москвы не спешат снимать масочно-перчаточный режим из-за угрозы распространения COVID-19.