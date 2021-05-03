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Наука и медицина
Более 130 млн тестов сделано в России
3 мая, 2021 18:35
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фото: pixabay
За время пандемии в России было проведено более 130 млн тестов на обнаружение коронавирусной инфекции, уточняется на сайте Роспотребнадзора.
«За последние сутки проведено 236 тыс. тестов на коронавирус», – отмечает пресс-служба.
По данным на 3 мая 2021 года, под меднаблюдением находятся 508 419 человек.
Ранее сообщалось, что власти Москвы не спешат снимать масочно-перчаточный режим из-за угрозы распространения COVID-19.
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