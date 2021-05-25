Более 100 видов комаров в РФ. Роспотребнадзор напомнил о профилактике укусов

Наука и медицина

Роспотребнадзор рассказал россиянам о более 100 видах и подвидах комаров на территории РФ и дал рекомендации по предотвращению укусов. Об это сообщается на сайте ведомства.

Специфическая профилактика передающихся комарами инфекций включает вакцинацию против туляремии, желтой лихорадки, лихорадки Денге и японского энцефалита. Неспецифические профилактические меры воздействуют на сокращение численности популяции комаров и предусматривают использование средств индивидуальной защиты, отмечают в ведомстве.

Для борьбы с комарами в жилых помещениях рекомендуют устанавливать противомоскитные сетки на окна и двери и использовать электрофумигаторы, в нежилых – инсектицидные шашки, спирали и таблетки. Не стоит забывать об обработке террас, веранд и туристических палаток, напоминают на сайте.

Для индивидуальной защиты следует использовать защитную одежду в местах массового нападения насекомых, а также репеллентные и инсектицидно-репеллентные средства.