Более 100 человек скончалось после получения прививки от коронавируса

Наука и медицина

Число людей, которые умерли после получения прививок от COVID-19 в Австрии, превысило отметку в 100 человек. Такие данные следуют из отчета австрийского Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения.

Согласно документу, с конца декабря 2020 года в стране умерло 85 человек после прививки препаратом BioNTech/Pfizer. После вакцинации вакциной Moderna скончалось 9 человек. Еще 12 австрийцев умерло после получения препарата AstraZeneca. При этом напрямую с вакцинацией от коронавируса связана гибель только одной пациентки. У нее возникло нарушение свертываемости крови.

У четверых погибших связь летального исхода с уколом не была установлена в результате вскрытия. 19 жертв получили уколы вакциной уже после того, как заразились коронавирусом и умерли в ходе инкубационного периода инфекции.

Еще у 33 пациентов были выявлены тяжелые хронические заболевания. Предполагается, что именно они привели к летальному исходу, передаёт Lenta.ru.